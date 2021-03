Angebote für Familien in Andernach: Osterferien müssen nicht langweilig werden

Für viele Familien waren die vergangenen Wochen eine große Herausforderung, die es zu meistern galt: Homeschooling, zu Hause arbeiten, vor allem aber daheim bleiben und fast ununterbrochen zusammenhocken. Glücklich schätzen können sich diejenigen, die einen Garten zum Toben haben. Aber auch in diesen besonderen Osterferien können Familien in unserer Region eine Menge Spaß haben – etwa bei einer Radtour oder einem Spaziergang entlang des Rheins oder einem Picknick im Grünen. Eine Alternative ist es auch, in den öffentlichen Bücherschränken gemeinsam nach neuem Lesestoff zu stöbern. Für gelungene Ferien hält die Katholische Familienbildungsstätte (FBS) Andernach einige Tipps bereit.