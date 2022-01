Wenn ein Opfer einer Straftat aus dem Kreis Mayen-Koblenz den Telefonhörer in die Hand nimmt, um sich Hilfe suchend an den Weißen Ring zu wenden, meldet sich am anderen Ende der Leitung in den allermeisten Fällen Eberhard Brennholt. 83 Mal klingelte im vergangenen Jahr das Handy, das der Außenstellenleiter des Weißen Rings im Kreis MYK stets in Hörweite hat – auch an Wochenenden, auch abends, wenn in den Büros anderer Anlaufstellen bereits der Anrufbeantworter angeschaltet ist.