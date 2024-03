Angeblich bewaffnete Person in Kaltenengers: Polizei startet Fahndungsmaßnahmen

Eine angeblich mit einer Schusswaffe bewaffnete Person hat in Kaltenengers ein Großaufgebot der Polizei ausgelöst.

In Kaltenengers kam es am Mittwoch, 6. März, zu einem größeren Polizeieinsatz. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 14.30 Uhr eine angeblich mit einer Schusswaffe bewaffnete Person beobachtet, die von Kaltenengers in Richtung Mülheim-Kärlich/ Industriegebietes gegangen sein soll.

Die Umgebung wurde von zahlreichen Einsatzkräften der Polizei und Kriminalpolizei abgesucht. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Person jedoch nicht angetroffen werden. Ob die verdächtige Person tatsächlich eine Waffe mit sich führte, konnte somit nicht bestätigt werden. Laut Polizeiangaben bestand keine Gefahr für die Bevölkerung.