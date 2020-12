Andernach

Normalerweise sind die Sitzungen des Andernacher Planungsausschusses alles andere als Publikumsmagneten. In der Regel finden sich lediglich einige der betroffenen Antragssteller zu den öffentlichen Terminen ein, um zu verfolgen, wie das Gremium über das eigene Bauvorhaben befindet. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses am Mittwochabend war das anders: Mehrere Dutzend Bürger waren in die Mittelrheinhalle gekommen, wo sich die Ausschussmitglieder in Zeiten von Corona mit dem gebührenden Abstand beraten. Eine Planungsanfrage hatte vor allem Bewohner und Eigentümer in der Altstadt aufgeschreckt.