Plus Münstermaifeld/Berlin

Anerkennung der Bundesrepublik: Karin Fust aus Münstermaifeld erhält Bundesverdienstkreuz am Bande

i Karin Fust Foto: Julia Fröder

Seit sie 15 Jahre alt ist, engagiert sich Karin Fust aus Münstermaifeld ehrenamtlich. Vor allem Kinder und Jugendliche liegen ihr am Herzen. Für ihr jahrzehntelanges Engagement wird die 54-Jährige in Berlin das Bundesverdienstkreuz am Bande erhalten, die höchste Anerkennung der Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl, teilt das Bischöfliches Generalvikariat Trier mit.