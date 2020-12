Andernach

Normalerweise wäre Andernach am vergangenen Wochenende eine Stadt im Ausnahmezustand gewesen – im positiven Sinne: 200.000 Besucher sollten zum Rheinland-Pfalz-Tag die Straßen der Bäckerjungenstadt bevölkern und bei einem Kultur- und Informationsprogramm das Land in seiner ganzen Vielfalt erleben. Die Corona-Pandemie machte den Gastgebern zwar einen Strich durch die Rechnung, doch die nun im Stadtmuseum eröffnete Wanderausstellung „Unsere Heimat – Schätze des Landes Rheinland-Pfalz“ bietet immerhin einen kleinen Einblick in die facettenreiche Vergangenheit und Gegenwart der verschiedenen Regionen.