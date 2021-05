Anderncher Bücherei hält trotz Corona Kontakt zu Lesern: Ausleihe per Telefon und E-Mail möglich

Mit Beginn des Lockdowns Mitte Dezember musste auch die Andernacher Stadtbücherei im Historischen Rathaus ihre Pforten schließen – gerade dann, als die sozialen Kontakte auf ein Minimum zurückgefahren werden mussten und das Interesse an auf dem Sofa verbrachten Leseabenden stieg. Knapp ein halbes Jahr später zählt der Leiter der Stadtbücherei, Frank Merken, die Einrichtung dennoch zu den „Gewinnern“ in der Corona-Krise: „Uns ist es gelungen, in diesen schwierigen Zeiten den Kontakt zu den Nutzern zu halten“, berichtet er. Die RZ hat nachgefragt, wie dem Andernacher Büchereiteam dies gelungen ist und welche Pläne es für die Zukunft gibt.