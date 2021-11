Seit zwei Wochen wird auf dem Andernacher Marktplatz gebohrt, gehämmert und gesägt. Jetzt liegen die Aufbauarbeiten für das Weihnachtsdorf in den letzten Zügen, und auch die Krippenbauer geben ihrem Werk den letzten Schliff. Am Freitag, 11 Uhr, öffnen die Buden erstmals in dieser Saison für die Besucher.