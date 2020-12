Andernach

Eine Zigarette ist schnell geraucht. Aber was passiert dann mit dem Rest der Zigarette? An vielen Stellen in der Bäckerjungenstadt, wie an Bushaltestellen, in Eingangsbereichen von Geschäften und Restaurants oder sogar in Grünanlagen, sind immer wieder viele weggeworfene Zigarettenreste zu sehen, die das Stadtbild verschandeln. Aber nicht nur das, denn die Zigarettenstummel sind auch umweltschädlich – ein Ärgernis für Franz-Josef Baulig.