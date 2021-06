Wenn der Geysir im Frühjahr seinen Betrieb aufnimmt, beginnt in Andernach traditionellerweise auch die touristische Saison. In diesem Jahr legte das erste Schiff in Richtung Namedyer Werth der Corona-Lage geschuldet einige Wochen später ab als 2019. Unsere Zeitung hat mit Christian Heller und Vanessa Born von Andernach.net darüber gesprochen, worauf Besucher sich einstellen müssen und welche Pläne es für die gerade angelaufene Saison gibt.