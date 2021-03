Andernacher Stadtmuseum bietet erstmals auch virtuellen Rundgang: Schau macht 100 Jahre Rasselstein erlebbar

Gleich mehrere bedeutende Jubiläen, die man in Andernach im vergangenen Jahr groß gefeiert hätte, traten im Zuge der Corona-Pandemie in den Hintergrund – darunter auch das 100-jährige Bestehen des Rasselstein-Werks. Unter anderem konnte die bereits vollständig aufgebaute Sonderausstellung „Am laufenden Band – 100 Jahre Rasselstein in Andernach“ im Herbst nicht ihre Pforten öffnen. Um Interessierten dennoch einen Einblick in die Werksgeschichte und ihre Bedeutung für die Stadt zu vermitteln, hat das – inzwischen wieder mit Hygienekonzept geöffnete – Stadtmuseum unterstützt vom Kulturamt und von Otto Kaiser vom Offenen Kanal einen digitalen Rundgang durch die Ausstellung entwickelt.