Andernach

Die Corona-Krise hat ein Schlaglicht darauf geworfen, wie wichtig der Umgang mit digitalen (Lern-)Medien bereits für Grundschüler ist. Die Andernacher SPD nahm dies zum Anlass, sich in einer Veranstaltung der Frage zu widmen, inwieweit die Andernacher Grundschulen für die digitale Zukunft gerüstet sind. Passend zum Thema geschah dies in Form einer Videokonferenz, in der moderiert vom Andernacher SPD-Vorsitzenden, Marc Ruland, Staatssekretär Clemens Hoch, der SPD-Sprecher im Schulträgerausschuss, Sammy Labidi sowie die Leiterin der Grundschule St. Peter, Kerstin Link, als Experten zu Wort kamen. Im Laufe der gut einstündigen Diskussion wurde klar: Es ist nicht damit getan, die Grundschulen flächendeckend mit mobilen Endgeräten, wie iPads, auszustatten.