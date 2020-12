Andernach

Die Nachricht, dass der Unterricht am Andernacher Schulzentrum wegen der Corona-Infektion eines Lehrers des Kurfürst-Salentin-Gymnasiums (KSG) bis einschließlich Donnerstag ausfallen muss, verbreitete sich am Sonntag wie ein Lauffeuer in der Stadt. „Kein einziger Schüler stand am Montagmorgen vor der Tür“, berichtet der stellvertretende Schulleiter der Geschwister-Scholl-Realschule plus, Denis Bauer.