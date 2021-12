Nach der verheerenden Flut im Ahrtal war sich die Schulgemeinschaft der St.-Thomas-Realschule plus in Andernach über eins sofort einig: „Da müssen und wollen wir helfen!“ In Sinzig, das die Flutwelle als letztes erreichte, ist die Barbarossaschule zu Hause – ebenfalls eine Realschule plus. Schockiert und traurig zeigten sich die Andernacher, als sie Bilder und Geschichten aus der Sinziger Schule sahen und hörten. Daraufhin wuchs laut Pressemitteilung der Wunsch, genau dieser Schule zu helfen.