Viele Andernacher nutzten in den vergangenen Wochen die Chance, bei den Flohmärkten und der von den Einzelhändlern organisierten Modenschau in der ehemaligen Tanzschule Bitterlich noch einmal das Flair des einst legendären Tanzpalastes im Herzen der Altstadt zu spüren und in Erinnerungen zu schwelgen.