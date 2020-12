Andernach

Bis mindestens 31. August werden Großveranstaltungen im Zuge der Corona-Schutzverordnung ausfallen müssen – davon sind auch Feste betroffen, die seit vielen Jahren fest im Terminkalender der Andernacher verankert sind: So wird es 2020 nach mehr als 50 Jahren Anfang August kein Fest der 1000 Lichter geben. Das teilten die Veranstalter vom Andernacher Verkehrs- und Verschönerungsverein (AVV) am Donnerstag via Facebook mit: „Auch wir müssen leider aufgrund der aktuellen Situation die Reißleine ziehen und unser 53. Fest der 1000 Lichter für dieses Jahr absagen“, heißt es dort.