Andernacher Mobilitätskonzept vorgestellt: Viele Vorschläge sind umstritten

Die Zeiten, in denen man in Andernach zwar viel darüber redete, Radfahrern und Fußgängern im Straßenraum mehr Platz einzuräumen, aber im Hinblick auf das in Arbeit befindliche klimafreundliche Mobilitätskonzept nicht zur Tat schritt, sind vorbei: In einer digitalen Versammlung stellten die beauftragten Verkehrsplaner der Stadtverwaltung, den Ratsmitgliedern und interessierten Bürger die Eckpunkte des Konzepts vor und standen im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Rund 85 Teilnehmer nutzten die Chance, aus erster Hand zu erfahren, welche Vorhaben zur Debatte stehen.