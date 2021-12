Die Mitglieder des Andernacher Stadtrats haben in dessen jüngster Sitzung einstimmig beschlossen, dass sich die Stadt nach dem gescheiterten Versuch beim vorhergehenden Aufruf ein weiteres Mal um Fördergelder des Bundes aus dem Programm „Nationale Projekte des Städtebaus“ bewirbt. Sollten die Mittel bewilligt werden, will man damit ein neues Museum am Runden Turm bauen.