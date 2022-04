In den vergangenen zwei Jahren war das Kulturangebot in der Bäckerjungenstadt wegen der Pandemielage und den gesetzlichen Vorgaben nur spärlich gewesen. Zwar wurden vonseiten der Stadt auch in dieser Zeit einige Veranstaltungen geplant, doch viele mussten abgesagt werden. Dies soll sich in diesem Jahr ändern. Am Mittwoch stellte die Stadt in einer Pressekonferenz das Programm für den Andernacher Kultursommer 2022 vor.