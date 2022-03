Der russische Präsident Wladimir Putin startete vor eineinhalb Wochen seinen militärischen Angriff auf die Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt waren Irina und Reinhard Pohlmann auf dem Weg von Ungarn ins heimische Raubach. Denn alle zwei bis drei Wochen pendelt das Paar zwischen der deutschen und der ungarischen Heimat hin und her. Bereits am Mittwoch fahren die Pohlmanns wieder in Richtung Osteuropa.