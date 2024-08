Plus Andernach

Andernacher Flüchtlingshelfer schlagen Alarm: Lage in den Sammelunterkünften macht fassungslos

i Der Vorsitzende des Fördervereins Flüchtlingshilfe Andernach, Jochen Grade (rechts), und sein Stellvertreter Udo Fleischfresser kritisieren, dass Geflüchtete in den städtischen Sammelunterkünften nicht adäquat betreut und bei der Integration unterstützt werden. Foto: Martina Koch

Kaum ein Andernacher weiß mehr über das Leben geflüchteter Menschen in Andernach als Jochen Grade. Der Vorsitzende des Fördervereins Flüchtlingshilfe bietet mit seinen Mitstreitern aufsuchende Betreuung in den Sammelunterkünften der Stadt. Was er dabei sieht und erlebt, macht ihn fassungslos. Mit der Veranstaltungsreihe Andernacher Stadtgespräche will er auf die Situation aufmerksam machen.