Gut ein Vierteljahr vor dem Start in die närrische fünfte Jahreszeit hat der Andernacher Festausschuss schlechte Nachrichten für alle, die sich nach der Corona-Session darauf gefreut hatten, ausgelassen bei den Prunksitzungen und auf dem Rosenmontagsumzug zu feiern. Der Karneval in der Andernacher Kernstadt wird, so wie man ihn kennt, auch in der kommenden Session 2021/22 nicht stattfinden.