Schillernder Ballon- und Seifenblasenzauber lag beim Andernacher First Friday in der Luft. Getreu dem Motto Molekülrausch bot die lange Einkaufsnacht mit ihrer Farbenpracht und Unbeschwertheit den Besuchern ein einzigartiges Shoppingerlebnis. Das Gesehene wollten viele Besucher im Bild festhalten. Am Freitagabend wurden wohl so viele Handys wie schon lange nicht mehr spontan gezückt.