Seit Montag können sich alle interessierten Andernacher in den Räumen des DRK-Ortsverbands in der Karolingerstraße 74 nach vorheriger Terminbuchung einem kostenlosen Corona-Schnelltest unterziehen. Das Angebot organisiert der DRK-Ortsverband ehrenamtlich in Zusammenarbeit mit dem DLRG-Ortsverband und der Freiwilligen Feuerwehr Andernach. In der jüngsten Stadtratsitzung zog Oberbürgermeister Achim Hütten eine erste Bilanz der Schnelltests.