Andernacher Christuskirche: Planung der Sanierung ist fast abgeschlossen i Der Vorsitzende Volker Stähle blickte bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins Christuskirche auf eine Reihe von Veranstaltungen im vergangenen Jahr zurück, insbesondere auf zwei Konzerte. Beim Ausblick auf das laufende Jahr wies der Vorsitzende auf den Auftritt von zwei Andernacher Chöre am 20. Oktober in der Christuskirche hin. Lesezeit: 1 Minute

Im Dezember gibt es neben dem Weihnachtsstand in der Innenstadt eine Filmvorführung des Musicalfilms „Bethlehem“. Am 25. Mai 2025 tritt der Plaidter Männerchor in der Christuskirche auf. Weitere Veranstaltungen sind in der Planung. Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen Gemeindeamtsleiter Andreas Schulte dankte den Vereinsmitgliedern für die Unterstützung bei der Sanierung der Kirchengebäude ...