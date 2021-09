Die Koblenzer haben den Schängel, die Andernacher die Bäckerjungen. Und in beiden Städten erinnern Monumente an identitätsstiftende Figuren. Während die Hintergrundgeschichte am Eck schnell erzählt ist, ist die Sache in Andernach etwas komplizierter. Unsere Spurensuche führt uns deshalb bis ins Mittelalter zurück.