Die Umstellung auf das neue Linienbuskonzept des Kreises ging auch in Andernach nicht geräuschlos vonstatten: Insbesondere die Anwohner am Martinsberg beschweren sich in den vergangenen Wochen über die zahlreichen Busfahrten durch die engen Straßen des Wohngebiets, wodurch es zu gefährlichen Situationen komme.