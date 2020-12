Andernach

Der Internetauftritt der Stadt Andernach ist veraltet. Weder Layout, noch Technik oder Gestaltung entsprechen den aktuellen Möglichkeiten. Aus diesem Grund hat die Stadt in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit der Firma Chamaeleon an einer neuen Homepage gearbeitet. Im Digitalisierungsausschuss wurde die fast fertige Homepage nun von Pressesprecher Christoph Maurer, der den Internetauftritt schon mit Informationen gefüllt hatte, vorgestellt.