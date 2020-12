Andernach

Die Stadt Andernach will im kommenden Jahr rund 16,8 Millionen Euro investieren und dafür neue Investitionskredite in Höhe von 12,5 Millionen Euro aufnehmen – nachdem man im laufenden Jahr komplett auf eine Kreditaufnahme verzichtete. Doch in welche Vorhaben fließt das Geld? Die RZ stellt einige ausgewählte Projekte vor.