Andernach

In den vergangenen zehn Jahren wurde die Essbare Stadt in Andernach geradezu mit Preisen überhäuft: Zu den Auszeichnungen gehören unter anderem zwei Goldmedaillen im deutschlandweiten Wettbewerb Entente Florale, die Prämierung als „Lebenswerte Stadt“ im gleichnamigen Bundeswettbewerb sowie die renommierte Lenné-Medaille der Lenné-Akademie für Gartenbau- und Gartenkultur. Die jüngste Auszeichnung in dem Sonderwettbewerb „Soziale Natur – Natur für alle“ sei dennoch etwas Besonderes, erklärt Oberbürgermeister Achim Hütten: „Es ist das erste Mal, dass wir seitens der UN ausgezeichnet werden.“