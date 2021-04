In dieser Woche sollte die Auslieferung der Corona-Selbsttests an die Schulen in Rheinland-Pfalz erfolgen. In Andernach kamen diese bis Donnerstag allerdings nicht an allen Schulen an. Von Vorteil ist aber, dass der Unterricht an einigen Schulen erst am Montag startet, sagen Schulleiter auf RZ-Anfrage.