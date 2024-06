Plus Andernach

„Andernach rockt”: Veranstalter übergeben 12.000 Euro Spendengelder an drei Einrichtungen für Kinder

i Insgesamt 12.000 Euro konnten die Veranstalter von „Andernach rockt” im Veranstaltungsort Schlossgarten an drei soziale Einrichtungen der Stadt Andernach überreichen. Foto: Wolfgang Lucke

Spendenschecks in Höhe von insgesamt 12.000 Euro konnten die Veranstalter von „Andernach rockt” im Veranstaltungsort Schlossgarten an drei soziale Einrichtungen der Stadt Andernach überreichen. Die Summe, die durch Ticketverkäufe, den Getränkeausschank und Spenden gesammelt wurde, kommt nun drei Kindereinrichtungen in Andernach zugute.