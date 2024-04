Plus Andernach

Andernach prüft: Helfen Kameras gegen illegale Müllkippen?

i Immer wieder wird illegalerweise Müll an Stellen in Andernach abgeladen. Die SPD-Fraktion sieht Videoüberwachung als eine Lösung für das Problem und forderte die Stadtverwaltung auf, eine entsprechende Umsetzung zu prüfen. Foto: Udo Dames

An Glascontainern oder auf Grünstreifen in Andernach stapeln sich immer wieder Müllsäcke, kaputte Möbel oder Elektroschrott. Die SPD-Fraktion im Stadtrat befürchtet die Entstehung „illegaler Entsorgungsstellen“. Deshalb hat sie die Stadtverwaltung aufgefordert, zu prüfen, ob mobile Überwachungssysteme an bekannten Problempunkten im Stadtgebiet aufgestellt werden können. Doch für eine Videoüberwachung sieht die Stadt keine rechtliche Grundlage.