Andernach

Andernach: Pflastersteine geworfen, Auto angehalten und Insassen verprügelt

i Symbolfoto Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Archivbild

Vier Personen, die ein Auto in der Koblenzer Straße in Andernach angehalten haben und den Fahrer zusammenschlagen, wurden der Andernacher Polizei am Sonntag gegen 4 Uhr gemeldet.