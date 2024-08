Plus Andernach

Andernach bereitet sich auf hohe Temperaturen vor: Stadt will Bürger bei Hitzeschutz einbinden

i OB Christian Greiner (3. von rechts), Bürgermeister Claus Peitz (1. von links), Krisenmanager Sebastian Mut (2. von rechts) und Klimaschutzmanagerin Mona Maar (1. von rechts) informierten beim Hitzeaktionstag in Andernach. Foto: Regina Unruh/Stadt Andernach

Die Stadt Andernach ist bestrebt, sich auf zukünftig häufiger auftretende Hitzeperioden vorzubereiten. Zu diesem Zweck wurden bereits Maßnahmen initiiert, die den Schutz vor hohen Temperaturen gewährleisten sollen. Ein erster Schritt in diese Richtung war die Teilnahme am bundesweiten Hitzeaktionstag am 5. Juni.