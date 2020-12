Andernach bekommt vierten Bahnhaltepunkt: In der Südstadt sollen künftig Züge halten

Andernach

So mancher Leser wird sich kürzlich bei der Lektüre der Rhein-Zeitung verwundert die Augen gerieben haben: In einer Meldung war die Rede von einem Bahnhof Andernach-Süd, der in einigen Jahren in der Bäckerjungenstadt gebaut werden soll. So haben es die Deutsche Bahn (DB) und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Nord beschlossen. Der neue Schienenhaltepunkt für Andernach entsteht als ein Projekt der gemeinsamen Stationsoffensive von DB und Zweckverband, insgesamt werden in Rheinland-Pfalz 17 neue Bahnstationen gebaut. Vor einigen Jahren hatte der zuständige Mitarbeiter beim Zweckverband SPNV-Nord das Vorhaben im Gespräch mit unserer Zeitung vorgestellt, seitdem war es um die Planungen ruhig geworden.