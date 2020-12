Andernach bekommt ein Autokino: Erste Filme schon in vier Wochen

Archivierter Artikel vom 20.05.2020, 13:16 Uhr

Nach langen Beratungen hat der Kulturausschuss am Dienstagabend beschlossen, ein Autokino auf dem Gelände des Jugendzentrums zu errichten.

Den entsprechenden Antrag hatte die SPD-Stadtratsfraktion bereits Anfang April gestellt. Das Kulturamt und die Stadtverwaltung hatten zunächst Bedenken, vor allem aufgrund der hohen Kosten, die auf Seiten der Stadt anfallen würden.

Das Autokino soll jetzt von einem Veranstalter betrieben werden, die Stadt wird also nur einen geringen Teil der Kosten tragen. Laut Hannes Mager, kommissarischer Leiter des Kulturamts, könnten die ersten Filmvorstellungen in drei bis vier Wochen stattfinden. Ein ausführlicher Bericht folgt am Samstag.