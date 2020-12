Andernach/Mayen

Die Befürchtung, dass durch die Corona-Krise mehr Tiere in den Tierheimen landen als in normalen Zeiten, hat sich im Andernacher Tierheim nicht erfüllt. „Zu Beginn der Krise gab es kaum Fundtiere und Beschlagnahmungen“, sagt Dorothee Schünemann-Diederichs, zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Tierheims. Allerdings gab es mit Beginn der Ferien einen Anstieg. „Seit der Ferienzeit wurden vermehrt Fundtiere, also Tiere, die von ihren Besitzern entsorgt wurden, aufgenommen“, sagt Dorothee Schünemann-Diederichs.