Beim landesweiten „Tag der offenen Gärten“ am Sonntag, 27. Juni, ist Andernach mit von der Partie. Stadtverwaltung, Perspektive und der Imkerverein laden Interessierte zu Vorträgen und Führungen auf die Flächen der Essbaren Stadt, der Permakultur in Eich und des Reallabors des EU-Forschungsprojektes EdiCitNet am Jugendzentrum ein.