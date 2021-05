Am Runden Turm in Andernach rollten in der vergangenen Woche die Bagger: Sie bereiteten den seit der Eröffnung des neuen Parkdecks abgesperrten Parkplatz auf seine neue Nutzung vor. Die Bitumenschicht wurde größtenteils entfernt, und die freigelegten Flächen wurden mit Erde aufgeschüttet. Nach Auskunft von Stadtpressesprecher Christoph Maurer wird auf diesen Bereichen eine Blumenwiese eingesät.