„Am hohlen Graben“ : 19 Grundstücke in Welling sind bereit für die Erschließung

Welling

„Die dritte Änderung des Bebauungsplans „Am hohlen Graben“ wird schnellstmöglich zur Rechtskraft gebracht“, versprach Jürgen Dumont von der Ochtendunger Projektentwicklungs-GmbH (OPEG), die mit der Gemeinde Welling einen Erschließungsvertrag für das attraktive Baugelände geschlossen hat. Insgesamt 19 Baugrundstücke wurden zwischen der Ackerstraße sowie den Kreuzwegstationen und dem Friedhof parzelliert. Sie werden durch die Verlängerung der Raiffeisenstraße und drei angegliederte Stichstraßen erschlossen. Die Parzellengröße bewegt sich im Einzelnen zwischen 441 und 895 Quadratmetern. „Die Ausbauarbeiten werden jetzt ausgeschrieben“, so Projektentwickler Jürgen Dumont. Er geht davon aus, dass die Arbeiten bis Mitte kommenden Jahres erledigt werden können. Er empfahl den Ratsmitgliedern, die Anbieter in den Ausschreibungen nicht auf eine frühere Fertigstellung zu drängen. Wenn kürzere Ausführungsfristen vorgegeben würden, sei mit höheren Preisen zu rechnen, so seine Prognose. Der zeitliche Druck wurde mit dem Wunsch der Bauherrn nach Beantragung von Baukindergeld und der Einhaltung von Fristen begründet.