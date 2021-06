Am Andernacher Geysir: Steganlage nach Kollision mit Tankschiff teilweise gesunken

Am Samstagabend hat ein zu Berg fahrendes Tankschiff einen folgenschweren Unfall verursacht. Das Schiff rammte die Steganlage zum Andernacher Geysir und verursachte hohen Sachschaden. Spezialkräfte müssen am Sonntag ran.

Ein lauter Knall, und blitzschnell sank der Steg zu Boden. Nur noch ein kleines Stück der Anlage zum Andernacher Geysir steht über Wasser, der Großteil sank am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr, in den Rhein. An der Anlage entstand ein erheblicher Sachschaden.

Bei dem mit 1900 Tonnen Heizöl beladenen Tankschiff kam es zu keinem Wassereinbruch und auch zu keinem Produktaustritt, teilte die Polizei mit.

Personen wurden nicht verletzt. Ursache für den Unfall ist vermutlich ein Ausfall der Ruderanlage. Das Tankschiff steht aktuell quer zum Steg und soll am Sonntagvormittag von Spezialkräften freigeschleppt werden.