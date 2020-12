Alzheim

Nach acht Monaten Bauzeit konnte die Erschließung des Neubaugebietes „Die obere Kond“ in Mayen-Alzheim abgeschlossen werden. Am Mittwoch erfolgte die offizielle Abnahme der neuen Verkehrsanlage in der Monrealer Straße durch die Stadt Mayen. Für rund 29 zukünftige Häuslebauer steht ihrem Traum vom Eigenheim nach der endgültigen Übernahme durch die Stadt im Januar nichts mehr im Wege.