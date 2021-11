Der Hauptausschuss sowie der Bau- und Planungsausschuss der Stadt Polch haben in ihrer gemeinsamen Sitzung grünes Licht für die öffentliche Ausschreibung der Umbauarbeiten am ehemaligen Krankenhausgebäude gegeben. Dieses wurde in den vergangenen Jahren von der Pfarrei, der Caritas-Sozialstation, der Tafel sowie von den Vereinen genutzt. Jetzt soll daraus ein sogenanntes Integratives Sozialgebäude entstehen.