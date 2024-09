Plus Kreis MYK

Als Kreisbeigeordneter MYK aufgewertet: Achim Hütten erhält bald mehr Spielraum

i Die Chemie stimmt zwischen Achim Hütten (links, bei der Wahl zum Kreisbeigeordneten im Juli) und Landrat Alexander Saftig (rechts). Ebenso zwischen CDU und SPD im Allgemeinen. Jetzt ist die Position Hüttens vom Kreistag nach kontroverser Debatte aufgewertet worden. Foto: Thomas Brost

Lange Jahre war er der meinungsstarke, zuweilen spitzzüngige Oppositionsführer im Kreistag MYK, jetzt wird seine Position Seit' an Seit' mit Landrat Alexander Saftig aufgewertet: Achim Hütten (SPD) erhält als dritter Kreisbeigeordneter zwei eigene Geschäftsbereiche. So will es der Kreistag nach kontroverser Debatte. Einige Kreistagsmitglieder vermuten hinter dem CDU-/SPD-Antrag ein sich anbahnendes, größeres Manöver.