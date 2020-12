Mayen

Als Ulla Budday im Jahr 2009 Werkleiterin beim internationalen Konzern Ontex, ein Hersteller für Hygieneprodukte, am Standort Mayen wurde, war sie die erste Frau in dieser Position im gesamten Unternehmen. Anlässlich des Weltfrauentags hat Budday unserer Zeitung erzählt, wie sie sich als Frau in einer Führungsposition behauptet.