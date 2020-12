Plaidt

Die Vorfreude des jugendlich aufgestellten FC Alemannia Plaidt auf das diesjährige Jubiläumsspiel gegen die Traditionself des 1. FC Köln ist dahin. Aber nicht nur diese sportliche Begegnung anlässlich des 100-jährigen Bestehens musste in der Corona-Krise abgesagt werden: Auch der geplante Festkommers in der Hummerich-Halle sowie ein Gottesdienst mit Totengedenken auf dem Friedhof und einem sich anschließenden gemütlichen Beisammensein im Vereinslokal am Jahrestag der Gründung können nicht stattfinden.