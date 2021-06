Aktion „Kunst in der Kirche“ – Wenn das Gotteshaus zum Atelier wird

Künstlerisches Tun in sakraler Atmosphäre: Bereits zum fünften Mal fand am Wochenende in der Pfarrkirche Münstermaifeld die Veranstaltung „Atelier in der Kirche“ statt. Interessierte waren eingeladen, angesichts der pandemiebedingten Einengungen Bilder neuer Weite in ihrem Inneren zu entdecken. An 20 im Innenraum des Gotteshauses verteilten und mit allerlei Malutensilien bestückten Tischen ließen die Teilnehmer aus Münstermaifeld und Bendorf ihren Emotionen, Stimmungen, Erwartungen und Haltungen freien Lauf.