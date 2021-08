Sieben Schulen in Trägerschaft des Kreises Ahrweiler wurden durch das Ahr-Hochwasser im Juli beschädigt. Am stärksten hat es dabei die Berufsbildende Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler getroffen: Zwei Pavillons mit 20 Klassenräumen mussten abgerissen werden. Darüber hinaus sind die Erdgeschosse aller weiteren Gebäudeteile betroffen. Das Wasser stand auf dem gesamten Gelände mehr als vier Meter hoch und hat sogar den Verwaltungsbereich in einer Zwischenetage 20 bis 30 Zentimeter überflutet.