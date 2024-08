Plus Plaidt

Ärger über Zustand des Außengeländes in Plaidter Kita St. Willibrord: Eltern sammeln für Spielgeräte

Von Wolfgang Lucke

i Die gesperrte Rutsche auf dem Außengelände der Kita St. Willibrord in Plaidt macht nicht nur die Kinder traurig. Viele Eltern sind sauer und haben nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Foto: Wolfgang Lucke

Wie verzweifelt müssen Eltern sein, die Spenden für neue Spielgeräte für eine Kita sammeln? In der Katholischen Kindertagesstätte St. Willibrord Plaidt brodelt es in der Elternschaft: Das einzige Klettergerüst ist seit Monaten gesperrt und soll in den Sommerferien komplett abgebaut werden, ebenso müssen die marode Schaukel und weitere in die Jahre gekommene Spielgeräte verschwinden. Für Ersatz ist kein Geld da.